Интеграция 1С КА 1.1. с внешним сервисом

Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций. Сейчас мы их проводим следующим образом- 1.создаем в ТСД документ пустой и потом в ...