Интеграция 1С КА 1.1. с внешним сервисом

1С-программированиеЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Необходима двусторонняя интеграция 1С КА 1.1. с внешней CRM системой, готового

модуля для интеграции нет, необходимо разработать его самостоятельно.

Подробное ТЗ по запросу. Прошу откликаться тех кто готов

продемонстрировать подобные решенные кейсы.

P.S. Еще раз повторяю проведенные интеграции с Битрикс24 и пр. системами имеющими готовые модули для интеграции не интересуют.

4 года назад
tlig
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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