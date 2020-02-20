Интеграция 1С КА 1.1. с внешним сервисом

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Альфа - Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.13.04) Локальная версия. 3 пользователя подключённые по сети к 1 компьютеру. При поступлении звонка от номера который есть в базе Звонок должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указан клиент который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима двусторонняя интеграция 1С КА 1.1. с внешней CRM системой, готового
модуля для интеграции нет, необходимо разработать его самостоятельно.
Подробное ТЗ по запросу. Прошу откликаться тех кто готов
продемонстрировать подобные решенные кейсы.
P.S. Еще раз повторяю проведенные интеграции с Битрикс24 и пр. системами имеющими готовые модули для интеграции не интересуют.
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