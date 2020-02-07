Переход с 10.3 на 11 1С УТ

1С-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено совместно.

Крайне желательно быть на связи в рабочие часы, чтобы оперативно решать вопросы.

Желательно в одном часовом поясе с Москвой ну или в соседних.

Наличие расчетного счета не обязательно, но будет плюсом. 

Оплата поэтапно

4 года назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад