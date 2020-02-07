Переход с 10.3 на 11 1С УТ

размещение товаров из 1С в каталоге торговой площадки Ebay ; автоматическое обновление цен и остатков в торговой площадке, при их изменении в 1С; загрузка заказов клиентов из eBay в 1С; обмен трек-номерами отправлений по заказам клиентов; автоматическое обновление статусов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено совместно.
Крайне желательно быть на связи в рабочие часы, чтобы оперативно решать вопросы.
Желательно в одном часовом поясе с Москвой ну или в соседних.
Наличие расчетного счета не обязательно, но будет плюсом.
Оплата поэтапно
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