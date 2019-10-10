Простой учет задач на 1с

Доработать УнФ – минимально затрагиваю конфигурацию – в идеале через расширения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
простой учет задач
один пользователь ставит задачу (которая может иметь ссылку на контрагента, номенклатуру, или событие)
другой выполняет
шеф может видеть "кому сколько осталось сделать"
можно связать с напоминанием и подсистемой "планировщик"
отпишитесь, пожалуйста "кто делал".
примерная цена, время выполнения, ваш телефон и скайп
спасибо
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