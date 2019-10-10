Простой учет задач на 1с

простой учет задач

один пользователь ставит задачу (которая может иметь ссылку на контрагента, номенклатуру, или событие)

другой выполняет

шеф может видеть "кому сколько осталось сделать"

можно связать с напоминанием и подсистемой "планировщик"

отпишитесь, пожалуйста "кто делал".

примерная цена, время выполнения, ваш телефон и скайп

спасибо