Ремонт и доработка обмена 1С:КА с сайтом на 1С:Битрикс

размещение товаров из 1С в каталоге торговой площадки Ebay ; автоматическое обновление цен и остатков в торговой площадке, при их изменении в 1С; загрузка заказов клиентов из eBay в 1С; обмен трек-номерами отправлений по заказам клиентов; автоматическое обновление статусов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнение четырёх задач по восстановлению обмена 1С с сайтом:
Задача1. Возобновить обмен по настройке "Регулярный Обмен заказами (каждые 5 мин.)"
Задача2. Возобновить обновление остатков
Задача3. Возобновить обмен по настройке "Регулярная Выгрузка без картинок (каждые 30 минут)"
Задача4. Возобновить обмен по настройке "Регулярная Выгрузка новых картинок (в 18:00)"
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Конфигурация: Комплексная автоматизация,редакция 1.1 (1.1.50.1)
Адрес сайта: https://www.motodor.pro
CMS сайта: 1С-Битрикс: Управление сайтом. Редакцияпродукта: Бизнес
Подробно тут: https://drive.google.com/file/d/17oaA-llI5dwfUASgVMlJbgonkOXsvQvd/view
После успешного выполнения первых 4-х задач планируем заказать выполнение вот этих работ:
· Добавить в форму элемента справочника номенклатуры 1С кнопки "выгрузить/обновить на сайте", которая в
служебных сообщениях возвращает ссылку на сгенерированную/обновлённую страницу
с подгруженными картинками и т.д.;
· Добавить переносы строк в текст порядка установки на вкладке "инструкция" карточки номенклатуры;
· Создавать не проведённый заказ покупателя в 1С при "Заказ в 1 клик"; "Нужна проверка менеджером";
· Восстановление вкладки "Комплект" в карточке товара;
· Генерация PDF инструкции (обработка есть в 1С) и подвешивание её в карточку товара;
· Чтобы при отмене связей автомобиля и продукта или при изменении года выпуска автомобиля он исчезал из списка фильтров (раньше
его вручную приходилось удалять из админки сайта);
· В обработке-генераторе инструкций в 1С исправить обрезку объёма двигателя (сейчас там один знак, и если двигатель более 9,9 то не отображается, например 24810);
· Сделать чтобы в анонсе продуктов в режиме входа оптового клиента отображалось количество на остатке "5 шт.", а не "в наличии/под заказ". В карточке для оптовиков отображается именно количество;
· Восстановить алгоритм как выдавать доступ оптовым клиентам (мы забыли);
· Добавить в шаблон письма-извещения о заказе менеджеру номер телефона, а то за ним приходится лезть в заказ в 1С;
· Для оптового клиента вhttps://www.motodor.pro/personal/profile/ настроить, чтобы снова заработали ссылки "выгрузить остатки"; "Выгрузка защит на сайт партнеров"; "Скачать прайс-лист"; "Скачать Фотографии и Инструкции" добавить "Выгрузка защит на сайт партнёров";
· Сделать, чтобы заказы, которые делаются Московскими покупателями создавались в 1С для московского подразделения, а Питерские для Питера.
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