Ремонт и доработка обмена 1С:КА с сайтом на 1С:Битрикс

Требуется выполнение четырёх задач по восстановлению обмена 1С с сайтом:

Задача1. Возобновить обмен по настройке "Регулярный Обмен заказами (каждые 5 мин.)"

Задача2. Возобновить обновление остатков

Задача3. Возобновить обмен по настройке "Регулярная Выгрузка без картинок (каждые 30 минут)"

Задача4. Возобновить обмен по настройке "Регулярная Выгрузка новых картинок (в 18:00)"

Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)

Конфигурация: Комплексная автоматизация,редакция 1.1 (1.1.50.1)

Адрес сайта: https://www.motodor.pro

CMS сайта: 1С-Битрикс: Управление сайтом. Редакцияпродукта: Бизнес

Подробно тут: https://drive.google.com/file/d/17oaA-llI5dwfUASgVMlJbgonkOXsvQvd/view

После успешного выполнения первых 4-х задач планируем заказать выполнение вот этих работ:

· Добавить в форму элемента справочника номенклатуры 1С кнопки "выгрузить/обновить на сайте", которая в

служебных сообщениях возвращает ссылку на сгенерированную/обновлённую страницу

с подгруженными картинками и т.д.;

· Добавить переносы строк в текст порядка установки на вкладке "инструкция" карточки номенклатуры;

· Создавать не проведённый заказ покупателя в 1С при "Заказ в 1 клик"; "Нужна проверка менеджером";

· Восстановление вкладки "Комплект" в карточке товара;

· Генерация PDF инструкции (обработка есть в 1С) и подвешивание её в карточку товара;

· Чтобы при отмене связей автомобиля и продукта или при изменении года выпуска автомобиля он исчезал из списка фильтров (раньше

его вручную приходилось удалять из админки сайта);

· В обработке-генераторе инструкций в 1С исправить обрезку объёма двигателя (сейчас там один знак, и если двигатель более 9,9 то не отображается, например 24810);

· Сделать чтобы в анонсе продуктов в режиме входа оптового клиента отображалось количество на остатке "5 шт.", а не "в наличии/под заказ". В карточке для оптовиков отображается именно количество;

· Восстановить алгоритм как выдавать доступ оптовым клиентам (мы забыли);

· Добавить в шаблон письма-извещения о заказе менеджеру номер телефона, а то за ним приходится лезть в заказ в 1С;

· Для оптового клиента вhttps://www.motodor.pro/personal/profile/ настроить, чтобы снова заработали ссылки "выгрузить остатки"; "Выгрузка защит на сайт партнеров"; "Скачать прайс-лист"; "Скачать Фотографии и Инструкции" добавить "Выгрузка защит на сайт партнёров";

· Сделать, чтобы заказы, которые делаются Московскими покупателями создавались в 1С для московского подразделения, а Питерские для Питера.