простой учет задач один пользователь ставит задачу (которая может иметь ссылку на контрагента, номенклатуру, или событие) другой выполняет шеф может видеть "кому сколько осталось сделать" можно связать с напоминанием и подсистемой "планировщик" отпишитесь, пожалуйста "кто делал". примерная цена, время выполнения, ваш ...
Модуль свяжет 1С и eBay по API и автоматизирует следующие функции:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
размещение товаров из 1С в каталоге торговой площадки Ebay ;
автоматическое обновление цен и остатков в торговой площадке, при их изменении в 1С;
загрузка заказов клиентов из eBay в 1С;
обмен трек-номерами отправлений по заказам клиентов;
автоматическое обновление статусов заказов eBay в 1С;
1с предприятия 8.3 управления торговлей редакция 10.3
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