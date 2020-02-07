Ограничить пользователя одним сеансом на серверной 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки338 просмотров
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Ограничить пользователя одним сеансом на серверной 1С 8.3. Т.е. задача следующая: определенному пользователю, разрешено только одно подключение к базе. Если пользователь подключается по новой, то старый сеанс отрубается. Желательно реализовать на стороне сервера.

4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад