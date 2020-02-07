Ком.предложения в 1С

$80
1С-программированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Задача: по приведенному ниже описанию деталей сделать в 1С комплексная автоматизация (редакция 1.1 ) возможность формировать Ком.предложения.

Доступ в базу организуем через наш сервер 1С и с правами Администратора.

 

За основу методологии работы можно взять этот же функционал только из УТ11.

Т.к.  изначально с 1С комплексной этой редакции такого функционала нет, предлагаю, дабы не переписывать существующие документы и связи меж ними, создать отдельный вид документа. Так и назвать его Коммерческие предложения.

Доступ к нему вывести из раздела Документы-Управление продажами.

4 года назад
guest_15814780623827
4 года в сервисе
Был
4 года назад