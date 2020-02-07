Правка сайта на 1с-Битрикс

размещение товаров из 1С в каталоге торговой площадки Ebay ; автоматическое обновление цен и остатков в торговой площадке, при их изменении в 1С; загрузка заказов клиентов из eBay в 1С; обмен трек-номерами отправлений по заказам клиентов; автоматическое обновление статусов ...
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Здравствуйте!Нужно настроить сортировку фото по дате.Подробнее исполнителю.
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