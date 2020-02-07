Переадресация с виртуального номера в битрикс 24

Настройка интеграции 1с:УТиВсК и облачной телефонии Билайн.
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Здравствуйте! Нужно в срм битрикс 24 сделать переадресацию с виртуального номера на физический. Кто может помочь пишите!
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