Переадресация с виртуального номера в битрикс 24

1С-программированиеЗакрытнет заявок215 просмотров
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Здравствуйте! Нужно в срм битрикс 24 сделать переадресацию с виртуального номера на физический. Кто может помочь пишите!

4 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад