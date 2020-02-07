Проект внедрения адресного хранения на складе

1С-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Внедрение проекта динамического адресного хранения товаров на складе 1400 кв.м. Высота стеллажей - 8м.

Учетная система - 1С УПП 8.3.

Интенсивность работы склада - 100 отгрузок/день.Автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам ( участок, область хранения, типоразмер, штрихкодирование),

Автоматизированный процесс размещения товаров в складские ячейки, перемещения товаров из одной ячейки в другую

4 года назад
guest_15820107977175
4 года в сервисе
Был
4 года назад