Доработать 1С для андроида

Нужно заставить catalog smart filter работать корректно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций.
Сейчас мы их проводим следующим образом-
1.создаем в ТСД документ пустой и потом в него сканируем и добавляем товары и кол-ва
2.затем выгружаем этот документ в базу 1С , там мы его зазвали подсчет товаров
3.далее в базе создаем док-т инвентаризация , и в этот документ заполняем товары из подсчета товаров
4.Получаем разницу факт и числится в документе инвентаризация
5.выводим в список , печатаем и с листочком пересчитываем , то что не сошлось , это то нас и не устраивает
Хотим процесс повторного пересчета как то автоматизировать , что бы те позиции которые есть в док-те инвинтаризация загружались в ТСД , мы это пересчитывали и возвращали в док-т инвентаризация , при этом что бы это могли делать одновременно несколько человек , до 8-ми , ну либо предложите какое нибудь другое решение.
- Похожие заказы
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
УТ 11.4 Требуется Отчет по дням аутентификации пользователей в 1с на основе Журнала регистрации. Столбцы отчета: Группировка строк по: Пользователь | КоличествоУникальныхДнейАутентификации Столбцы отчета: Пользователь | ДатаВремяАутентификации | ПользовательОС | ОписаниеПользователяОС ПользовательОС - это имя пользователя ...1С-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Нужно в срм битрикс 24 сделать переадресацию с виртуального номера на физический. Кто может помочь пишите!1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Настройка интеграции 1с:УТиВсК и облачной телефонии Билайн.1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Внедрение проекта динамического адресного хранения товаров на складе 1400 кв.м. Высота стеллажей - 8м. Учетная система - 1С УПП 8.3. Интенсивность работы склада - 100 отгрузок/день.Автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам ( участок, область хранения, типоразмер, ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ограничить пользователя одним сеансом на серверной 1С 8.3. Т.е. задача следующая: определенному пользователю, разрешено только одно подключение к базе. Если пользователь подключается по новой, то старый сеанс отрубается. Желательно реализовать на стороне сервера.1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Задача: по приведенному ниже описанию деталей сделать в 1С комплексная автоматизация (редакция 1.1 ) возможность формировать Ком.предложения. Доступ в базу организуем через наш сервер 1С и с правами Администратора. За основу методологии работы можно взять этот же ...1С-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте!Нужно настроить сортировку фото по дате.Подробнее исполнителю.1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна помощь с внедрением 1с Уат в компанию1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад