Доработать 1С для андроида

Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций.

Сейчас мы их проводим следующим образом-

1.создаем в ТСД документ пустой и потом в него сканируем и добавляем товары и кол-ва

2.затем выгружаем этот документ в базу 1С , там мы его зазвали подсчет товаров

3.далее в базе создаем док-т инвентаризация , и в этот документ заполняем товары из подсчета товаров

4.Получаем разницу факт и числится в документе инвентаризация

5.выводим в список , печатаем и с листочком пересчитываем , то что не сошлось , это то нас и не устраивает

Хотим процесс повторного пересчета как то автоматизировать , что бы те позиции которые есть в док-те инвинтаризация загружались в ТСД , мы это пересчитывали и возвращали в док-т инвентаризация , при этом что бы это могли делать одновременно несколько человек , до 8-ми , ну либо предложите какое нибудь другое решение.