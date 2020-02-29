Требуется отчет 1с

Задача: по приведенному ниже описанию деталей сделать в 1С комплексная автоматизация (редакция 1.1 ) возможность формировать Ком.предложения. Доступ в базу организуем через наш сервер 1С и с правами Администратора. За основу методологии работы можно взять этот же ...