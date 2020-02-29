Требуется отчет 1с

1С-программированиеЗавершен1 заявка388 просмотров
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УТ 11.4

Требуется Отчет по дням аутентификации пользователей в 1с на основе Журнала регистрации.

Столбцы отчета:

Группировка строк по: Пользователь | КоличествоУникальныхДнейАутентификации   

Столбцы отчета:   Пользователь |   ДатаВремяАутентификации |  ПользовательОС  |  ОписаниеПользователяОС

ПользовательОС - это имя пользователя на сервере,

ОписаниеПользователяОС - это описание имени пользователя на сервере

4 года назад
barisych
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Hobbit_Jedi
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$25
3 дня
WMZ
Сделал задание оперативно и качественно. Рекомендую
Отличный Заказчик. Оперативная проверка результата и оплата. Рекомендую к сотрудничеству (и сам с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем).