Интеграция облачной АТС Билайн и 1с Альфа Авто

$80
1С-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

Альфа - Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.13.04)

Локальная версия.

3 пользователя подключённые по сети к 1 компьютеру.

При поступлении звонка от номера который есть в базе

Звонок должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указан клиент который есть в базе Сотрудник (сотрудник или из базы телефона кто брал трубку или из пользователя 1с кто взял трубку) сейчас 3 пользователя. Предмет обращения "Запчасти".

Далее автоматически должно открыться "Событие". Где на основании данных из "Ресепшн" Заполняется: Клиент, Менеджер, Телефон, и дополнительно "Документ " сохраняется и открывается "АРМ корзина" (в которой заполнены данные клиента) и Карточка контрагента в 2 окнах сразу.

При поступлении звонка от номера которого нет в базе.

Телефон должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указано при регистрации там Клиент (к примеру Клиент 1 -100) Сотрудник (сотрудник или из базы телефона кто брал трубку или из пользователя 1с кто взял трубку) сейчас 3 пользователя. Предмет обращения "Запчасти".

Далее автоматически должно открыться "Событие". Где на основании данных из "Ресепшн" Заполняется: Клиент, Менеджер, Телефон, и дополнительно "Документ"

Журнал учета звонков (входящие,исходящие,пропущенные были отображены в "Телефонные звонки")

Возможность быстрого вызова из карточки сделки

Запись звонков с привязкой к номеру и клиенту. желательно с хранением на яндекс диске.

Прошу указывать конечные цены под ключ.

4 года назад
guest_15822247066987
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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