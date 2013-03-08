Интеграция облачной АТС Билайн и 1с Альфа Авто

Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций. Сейчас мы их проводим следующим образом- 1.создаем в ТСД документ пустой и потом в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Альфа - Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.13.04)
Локальная версия.
3 пользователя подключённые по сети к 1 компьютеру.
При поступлении звонка от номера который есть в базе
Звонок должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указан клиент который есть в базе Сотрудник (сотрудник или из базы телефона кто брал трубку или из пользователя 1с кто взял трубку) сейчас 3 пользователя. Предмет обращения "Запчасти".
Далее автоматически должно открыться "Событие". Где на основании данных из "Ресепшн" Заполняется: Клиент, Менеджер, Телефон, и дополнительно "Документ " сохраняется и открывается "АРМ корзина" (в которой заполнены данные клиента) и Карточка контрагента в 2 окнах сразу.
При поступлении звонка от номера которого нет в базе.
Телефон должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указано при регистрации там Клиент (к примеру Клиент 1 -100) Сотрудник (сотрудник или из базы телефона кто брал трубку или из пользователя 1с кто взял трубку) сейчас 3 пользователя. Предмет обращения "Запчасти".
Далее автоматически должно открыться "Событие". Где на основании данных из "Ресепшн" Заполняется: Клиент, Менеджер, Телефон, и дополнительно "Документ"
Журнал учета звонков (входящие,исходящие,пропущенные были отображены в "Телефонные звонки")
Возможность быстрого вызова из карточки сделки
Запись звонков с привязкой к номеру и клиенту. желательно с хранением на яндекс диске.
Прошу указывать конечные цены под ключ.
- Похожие заказы
- $401С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно заставить catalog smart filter работать корректноЗакрыт4 года назад
УТ 11.4 Требуется Отчет по дням аутентификации пользователей в 1с на основе Журнала регистрации. Столбцы отчета: Группировка строк по: Пользователь | КоличествоУникальныхДнейАутентификации Столбцы отчета: Пользователь | ДатаВремяАутентификации | ПользовательОС | ОписаниеПользователяОС ПользовательОС - это имя пользователя ...1С-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Нужно в срм битрикс 24 сделать переадресацию с виртуального номера на физический. Кто может помочь пишите!1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Настройка интеграции 1с:УТиВсК и облачной телефонии Билайн.1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Внедрение проекта динамического адресного хранения товаров на складе 1400 кв.м. Высота стеллажей - 8м. Учетная система - 1С УПП 8.3. Интенсивность работы склада - 100 отгрузок/день.Автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам ( участок, область хранения, типоразмер, ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ограничить пользователя одним сеансом на серверной 1С 8.3. Т.е. задача следующая: определенному пользователю, разрешено только одно подключение к базе. Если пользователь подключается по новой, то старый сеанс отрубается. Желательно реализовать на стороне сервера.Закрыт4 года назад
- $80
Задача: по приведенному ниже описанию деталей сделать в 1С комплексная автоматизация (редакция 1.1 ) возможность формировать Ком.предложения. Доступ в базу организуем через наш сервер 1С и с правами Администратора. За основу методологии работы можно взять этот же ...1С-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте!Нужно настроить сортировку фото по дате.Подробнее исполнителю.Закрыт4 года назад