Поправить выгрузку товаров из 1С

У меня УТ 11.4.5.32 Ниже практичеки полное задание (в более удобоваримом виде предоставлю Исполнителю): 1) Карточка физического лица - Сделать возможность загружать фото сотрудника - [url=http://prntscr.com/qtwdul]http://prntscr.com/qtwdul[/url] - Добавить поле Должность - чтобы можно выбирать значения как из справочника - Добавить поле ...
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С одной стороны у нас имеется Frontol xPOS3, а с другой стороны 1С УТ 11.3.4.185 на платформе 8.3.15.1830. Синхронизация между ними происходит через FTP сервер на который 1С выгружает товары, а Frontol xPOS3 отчеты о продажах.
Так вот со стороны 1С сейчас на FTP сервер выгружаются данные обо всех товарах и по какой-то причине настройка правил обмена в 1С никак не влияет на эту ситуацию - https://yadi.sk/i/WzLjt7GlNSkrtA. Необходимо, чтобы на FTP сервер выгружались только данные о товарах, у которых установлена цена для склада "Москва". Хотелось бы сделать это не изменяя конфигурацию и не дописывая код, чтобы избежать сложностей с дальнейшими обновлениями 1С.
Frontol xPOS3 активно используется каждый день при продажах, поэтому нельзя, чтобы на "боевой" терминал попали не "боевые" данные.
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