Поправить выгрузку товаров из 1С

С одной стороны у нас имеется Frontol xPOS3, а с другой стороны 1С УТ 11.3.4.185 на платформе 8.3.15.1830. Синхронизация между ними происходит через FTP сервер на который 1С выгружает товары, а Frontol xPOS3 отчеты о продажах.

Так вот со стороны 1С сейчас на FTP сервер выгружаются данные обо всех товарах и по какой-то причине настройка правил обмена в 1С никак не влияет на эту ситуацию - https://yadi.sk/i/WzLjt7GlNSkrtA. Необходимо, чтобы на FTP сервер выгружались только данные о товарах, у которых установлена цена для склада "Москва". Хотелось бы сделать это не изменяя конфигурацию и не дописывая код, чтобы избежать сложностей с дальнейшими обновлениями 1С.

Frontol xPOS3 активно используется каждый день при продажах, поэтому нельзя, чтобы на "боевой" терминал попали не "боевые" данные.