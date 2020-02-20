Поправить выгрузку товаров из 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С одной стороны у нас имеется Frontol xPOS3, а с другой стороны 1С УТ 11.3.4.185 на платформе 8.3.15.1830. Синхронизация между ними происходит через FTP сервер на который 1С выгружает товары, а Frontol xPOS3 отчеты о продажах.

Так вот со стороны 1С сейчас на FTP сервер выгружаются данные обо всех товарах и по какой-то причине настройка правил обмена в 1С никак не влияет на эту ситуацию - https://yadi.sk/i/WzLjt7GlNSkrtA. Необходимо, чтобы на FTP сервер выгружались только данные о товарах, у которых установлена цена для склада "Москва". Хотелось бы сделать это не изменяя конфигурацию и не дописывая код, чтобы избежать сложностей с дальнейшими обновлениями 1С.

Frontol xPOS3 активно используется каждый день при продажах, поэтому нельзя, чтобы на "боевой" терминал попали не "боевые" данные.

4 года назад
nethask
Артем 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • В УТ11: Карточка ФизЛица, Печать договоров, Создание задач

    У меня УТ 11.4.5.32 Ниже практичеки полное задание (в более удобоваримом виде предоставлю Исполнителю): 1) Карточка физического лица - Сделать возможность загружать фото сотрудника - [url=http://prntscr.com/qtwdul]http://prntscr.com/qtwdul[/url] - Добавить поле Должность - чтобы можно выбирать значения как из справочника - Добавить поле ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция 1С КА 1.1. с внешним сервисом

    Необходима двусторонняя интеграция 1С КА 1.1. с внешней CRM системой, готового модуля для интеграции нет, необходимо разработать его самостоятельно. Подробное ТЗ по запросу. Прошу откликаться тех кто готов продемонстрировать подобные решенные кейсы. P.S. Еще раз повторяю ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция облачной АТС Билайн и 1с Альфа Авто

    $80

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Альфа - Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.13.04) Локальная версия. 3 пользователя подключённые по сети к 1 компьютеру. При поступлении звонка от номера который есть в базе Звонок должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указан клиент который ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать 1С для андроида

    $40

    Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций. Сейчас мы их проводим следующим образом- 1.создаем в ТСД документ пустой и потом в ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется отчет 1с

    УТ 11.4 Требуется Отчет по дням аутентификации пользователей в 1с на основе Журнала регистрации. Столбцы отчета: Группировка строк по: Пользователь | КоличествоУникальныхДнейАутентификации    Столбцы отчета:   Пользователь |   ДатаВремяАутентификации |  ПользовательОС  |  ОписаниеПользователяОС ПользовательОС - это имя пользователя ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Проект внедрения адресного хранения на складе

    Внедрение проекта динамического адресного хранения товаров на складе 1400 кв.м. Высота стеллажей - 8м. Учетная система - 1С УПП 8.3. Интенсивность работы склада - 100 отгрузок/день.Автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам ( участок, область хранения, типоразмер, ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Переход с 10.3 на 11 1С УТ

    Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад