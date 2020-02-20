В УТ11: Карточка ФизЛица, Печать договоров, Создание задач

1С-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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У меня УТ 11.4.5.32

Ниже практичеки полное задание (в более удобоваримом виде предоставлю Исполнителю):

1) Карточка физического лица

- Сделать возможность загружать фото сотрудника - http://prntscr.com/qtwdul

- Добавить поле Должность - чтобы можно выбирать значения как из справочника

- Добавить поле Статус - чтобы тоже можно было бы выбирать значения (но по сути значений будет всего три: Оформленный, Неофициально, Уволенный)

- Добавить еще несколько текстовых полей

- Добавить галочку "Требуется договор об оказании услуг"

- При создании элемента путём копирования должны копироваться все созданные реквизиты

2) Договора

- Надо добавить вкладку Договора - http://prntscr.com/r58t0y, где для сотрудника можно было бы печатать договора по шаблону.

- Договора должны создаваться по типу создания документов и в списке выглядеть вот так - http://prntscr.com/r591o5

- По кнопке Создать открываем такую форму - http://prntscr.com/r59nts

- В договор, который предоставлю исполнителю в места выделенные цветом надо вставлять данные из формы создания договора.

3) Автоматическое создание Задач

-Если у работника в карточке будет стоять галочка "Требуется договор об оказании услуг" и Статус=Неофициально - то для роли Администраторы надо чтобы автоматически создавалась задача по обновлению договоров.

- Если у такого работника нет договоров - то выводим такую задачу - "Для работника XXX нет активных договоров об оказании услуг"

- Если у такого работника есть договра, но срок окончания договора уже истек то выводим такую задачу - "Для работника XXX требуется продлить договор об оказании услуг"

- Все созданные реквизиты, справочники, документы, прикрепленные фото должны регистрироваться на изменения и попадать в полный план обмена для РИБ

4 года назад
virus555
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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