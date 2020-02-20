Необходима двусторонняя интеграция 1С КА 1.1. с внешней CRM системой, готового модуля для интеграции нет, необходимо разработать его самостоятельно. Подробное ТЗ по запросу. Прошу откликаться тех кто готов продемонстрировать подобные решенные кейсы. P.S. Еще раз повторяю ...
В УТ11: Карточка ФизЛица, Печать договоров, Создание задач
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня УТ 11.4.5.32
Ниже практичеки полное задание (в более удобоваримом виде предоставлю Исполнителю):
1) Карточка физического лица
- Сделать возможность загружать фото сотрудника - http://prntscr.com/qtwdul
- Добавить поле Должность - чтобы можно выбирать значения как из справочника
- Добавить поле Статус - чтобы тоже можно было бы выбирать значения (но по сути значений будет всего три: Оформленный, Неофициально, Уволенный)
- Добавить еще несколько текстовых полей
- Добавить галочку "Требуется договор об оказании услуг"
- При создании элемента путём копирования должны копироваться все созданные реквизиты
2) Договора
- Надо добавить вкладку Договора - http://prntscr.com/r58t0y, где для сотрудника можно было бы печатать договора по шаблону.
- Договора должны создаваться по типу создания документов и в списке выглядеть вот так - http://prntscr.com/r591o5
- По кнопке Создать открываем такую форму - http://prntscr.com/r59nts
- В договор, который предоставлю исполнителю в места выделенные цветом надо вставлять данные из формы создания договора.
3) Автоматическое создание Задач
-Если у работника в карточке будет стоять галочка "Требуется договор об оказании услуг" и Статус=Неофициально - то для роли Администраторы надо чтобы автоматически создавалась задача по обновлению договоров.
- Если у такого работника нет договоров - то выводим такую задачу - "Для работника XXX нет активных договоров об оказании услуг"
- Если у такого работника есть договра, но срок окончания договора уже истек то выводим такую задачу - "Для работника XXX требуется продлить договор об оказании услуг"
- Все созданные реквизиты, справочники, документы, прикрепленные фото должны регистрироваться на изменения и попадать в полный план обмена для РИБ
- Похожие заказы
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Альфа - Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.13.04) Локальная версия. 3 пользователя подключённые по сети к 1 компьютеру. При поступлении звонка от номера который есть в базе Звонок должен быть автоматически зарегистрирован на "Ресепшн" указан клиент который ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $40
Имеется ТСД , на котрых стоят 1С , в которых есть обработки для подбора заказов , нужно дополнительно сделать обработку для проведения инвентаризаций. Сейчас мы их проводим следующим образом- 1.создаем в ТСД документ пустой и потом в ...Закрыт4 года назад
Нужно заставить catalog smart filter работать корректноЗакрыт4 года назад
УТ 11.4 Требуется Отчет по дням аутентификации пользователей в 1с на основе Журнала регистрации. Столбцы отчета: Группировка строк по: Пользователь | КоличествоУникальныхДнейАутентификации Столбцы отчета: Пользователь | ДатаВремяАутентификации | ПользовательОС | ОписаниеПользователяОС ПользовательОС - это имя пользователя ...1С-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Нужно в срм битрикс 24 сделать переадресацию с виртуального номера на физический. Кто может помочь пишите!1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Настройка интеграции 1с:УТиВсК и облачной телефонии Билайн.1С-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Внедрение проекта динамического адресного хранения товаров на складе 1400 кв.м. Высота стеллажей - 8м. Учетная система - 1С УПП 8.3. Интенсивность работы склада - 100 отгрузок/день.Автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам ( участок, область хранения, типоразмер, ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня. В компании ставится стратегическая задача перехода на 11 версию 1С УТ. Работы и задач много. Ищу удаленно человека понимающего о чем идет речь и имеющего опыт в данном направлении. Техническое задание будет составлено ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ограничить пользователя одним сеансом на серверной 1С 8.3. Т.е. задача следующая: определенному пользователю, разрешено только одно подключение к базе. Если пользователь подключается по новой, то старый сеанс отрубается. Желательно реализовать на стороне сервера.Закрыт4 года назад