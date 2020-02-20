Обновить 1с

Программа для курсовой работы по геофизике (немного геодезии) Нужно считать координаты точек из файлов(их50) (широта и долгота) Затем нужно избавиться от точек, которые находятся на расстоянии меньше заданного (сами задаем расстояние) в исходном файле. И вывести оставшиеся ...