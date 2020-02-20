Настроить интеграцию 1С-Битрикс и Битрикс 24

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Управление небольшой фирмой для Украины, редакция 1.6 (1.6.10.1) Текущие вопросы и проблемы: [list=1][*]Оприходование минусовых остатков. Быстро закрыть минусы. [*]Безналичная оплата. [*]Расчеты с контрагентами. [/list]Пройти по рабочим процессам. (Как работать?). Как корректно вести учет. Печать наклеек со штрикодами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При попытке интеграции возникает ошибка.
Фото прикрепляю.
Нужно решить проблему.
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