Написать программу

Программа для курсовой работы по геофизике (немного геодезии)

Нужно считать координаты точек из файлов(их50) (широта и долгота)

Затем нужно избавиться от точек, которые находятся на расстоянии меньше заданного (сами задаем расстояние) в исходном файле. И вывести оставшиеся точки в выходной файл.

Язык СИ!