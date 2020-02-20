Настроить 1с для торговли (программирование и настройка)

Привет, коллеги!

Для компании которая занимается торговлей и дистрибуцией стройматериалов в РФ необходимо обновление и доработка 1с решения.

Больше деталей о проекте по ссылке: https://docs.google.com/document/d/10n5TB8Y4ocDklq3WsTvJzjLWU2BSjYDjuPlfIOijwKA/edit?usp=sharing

А так же в личной беседе.

Пишите в комментариях к проекту приблизительную цену и вопросы.