Приветствую коллеги! Ищу человека которых хорошо ориентируется в вопросах конфигурации bitrix24. Есть ряд вопросов, которые я хотел бы прояснить и возможно потом сконфигурировать bitrix24 с специалистом который окажет консультации. Примерный перечень вопросов Связь битрикс24 и 1С Генерация произвольных печатных форм Автоматическая генерация ...
Доработка связки конфигураций "УТП 1.2"+"Розница для Украины 1.0"
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Оптимизация конфигураций "УТП 1.2"+"Розницадля Украины 1.0" в торговой компании. Требования:1) Выполнение технических заданий от компании-Заказчика;2) Сдача работы в согласованные сроки;3) Работа через RDP;4) Краткая регистрация процессов программирования навыделенной учетной записи в CRM компании Заказчика;Необходимые навыки:1) Создание отчетов в 1С (преимущественно на СКД);2) Написание проверок ошибок пользователей;3) Написание / дописание плана обмена между"УТП1.2" и "РдУ1.0", между ЦБ "РдУ" и ПБ
"РдУ";4) Написание загрузки /выгрузки данных из / в внешних (-ие)источников (-ки);5) Написание / дописание обработок табличных частей /печатных форм под потребности компании-Заказчика.Мотивация:1) Индивидуально рассматривается в зависимости от кандидата,его опыта и скорости программирования;2) Оплата производится за каждую доработку после ее сдачипредставителю компании-Заказчика.3) Компания-Заказчик должна иметь гарантию наработоспособность алгоритма, написанного Исполнителем для более тщательного
тестирования в процессе внедрения изменений. При выявлении неточностей в работе
алгоритма по описанному в ТЗ функционалу - Исполнитель обязуется исправить
неточности.
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