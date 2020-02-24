Доработка связки конфигураций "УТП 1.2"+"Розница для Украины 1.0"

Оптимизация конфигураций "УТП 1.2"+"Розницадля Украины 1.0" в торговой компании. Требования:1) Выполнение технических заданий от компании-Заказчика;2) Сдача работы в согласованные сроки;3) Работа через RDP;4) Краткая регистрация процессов программирования навыделенной учетной записи в CRM компании Заказчика;Необходимые навыки:1) Создание отчетов в 1С (преимущественно на СКД);2) Написание проверок ошибок пользователей;3) Написание / дописание плана обмена между"УТП1.2" и "РдУ1.0", между ЦБ "РдУ" и ПБ

"РдУ";4) Написание загрузки /выгрузки данных из / в внешних (-ие)источников (-ки);5) Написание / дописание обработок табличных частей /печатных форм под потребности компании-Заказчика.Мотивация:1) Индивидуально рассматривается в зависимости от кандидата,его опыта и скорости программирования;2) Оплата производится за каждую доработку после ее сдачипредставителю компании-Заказчика.3) Компания-Заказчик должна иметь гарантию наработоспособность алгоритма, написанного Исполнителем для более тщательного

тестирования в процессе внедрения изменений. При выявлении неточностей в работе

алгоритма по описанному в ТЗ функционалу - Исполнитель обязуется исправить

неточности.