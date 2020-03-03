1С:Предприятие 8.3 доработка

Привет, коллеги! Для компании которая занимается торговлей и дистрибуцией стройматериалов в РФ необходимо обновление и доработка 1с решения. Больше деталей о проекте по ссылке: https://docs.google.com/document/d/10n5TB8Y4ocDklq3WsTvJzjLWU2BSjYDjuPlfIOijwKA/edit?usp=sharing А так же в личной беседе. Пишите в комментариях к проекту приблизительную цену и вопросы.