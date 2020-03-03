Синхронизация 1С с интернет магазином

1С-программированиеЗакрыт9 заявок656 просмотров
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1. Подгрузить прайс листы в 1С (управление торговли) 

2. Настроить чтоб в 1С автоматически происходило изменение артикула товара (10.34604N на IRTR-10.34604N)

4. Актуализацию прайсов в 1С при загрузки списка только с Артикулом и цены 

5. Настроить синхронизацию 1С с Интернет магазином (наименование, артикул, количество товара, цена) при актуализации прайса, чтоб изменялись только цена по действующим артикулам, а по добавочным новым позициям наименование, артикул, цена

6. Подгружать приход товара в 1С с файла Exсel (артикул и количество)

3 года назад
guest_1583301479033
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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