Синхронизация 1С с интернет магазином

1. Подгрузить прайс листы в 1С (управление торговли)

2. Настроить чтоб в 1С автоматически происходило изменение артикула товара (10.34604N на IRTR-10.34604N)

4. Актуализацию прайсов в 1С при загрузки списка только с Артикулом и цены

5. Настроить синхронизацию 1С с Интернет магазином (наименование, артикул, количество товара, цена) при актуализации прайса, чтоб изменялись только цена по действующим артикулам, а по добавочным новым позициям наименование, артикул, цена

6. Подгружать приход товара в 1С с файла Exсel (артикул и количество)