Перерисовать картинку

На моем сайте﻿ есть картинка.

Ее надо отрисовать в вектор, а затем изменить передний план: заменить мешки на сундук с бумажными деньгами.

Сценка должна выглядеть как скупшик скупает банкноты и расплачивается монетами. Для этого открытый мешок с монетами переносится на второй план.