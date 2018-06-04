Нарисовать 10 векторных рисунков в требуемом стиле

Нужно нарисовать 10 векторных рисунков по заданным словесным сюжетам.

Стилистика исполнения должна строго соответствовать рисункам, приложенным в файле с примерами. Цветовая гамма задана строго 4 цветами.

Есть важная особенность - каждый цветовой план (смотри примеры) должен быть сделан отдельным слоем, т.к. в дальнейшем из этих картинок планируется сделать анимацию, когда планы слегка движутся друг относительно друга.

Формат - разворот А4. В верхнем левом углу и правом нижнем углах нужно оставить места для надписей (см. примеры).

Примеры сюжетов:

1) Селфи с белкой. Основной план: Человек (или семья) делают селфи с белкой. Второй план: деревья, дупло с бельчатами или гнездо с птицами. Дальние планы - природа, лес.

2) Волейбол. Основной план: Парень и девушка играют в пляжный волейбол. Второй план: зрители. Дальние планы - море/солнце или что-то подобное.

3) Библиотека. Основной план: Девушка с книгой, рядом мужчина с планшетом. Задние планы - библиотечные полки, дверь

4) Изобретатели. Основной план: За столом изобретатели, на столе - макет какого-то необычного устройства. Второй план - офис, большое окно в город. Задний план - за окном здания.

Остальные сюжеты озвучу выбранному исполнителю.

Прошу указать цену за один рисунок, т.к. возможно работа будет распределена между несколькими исполнителями.