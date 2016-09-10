Нарисовать кальян для баннера.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок333 просмотра
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Приветствую!

Задача следующая:

Необходимо нарисовать или смоделировать разбирающийся кальян в полный рост.

Что-то на подобии складывающегося бургера, только кальян по секторам в высоту.

Проект будет использоваться для большого рекламного баннера заведения. 

Халтурщиков и новичков в познании Corel или Adobe не беспокоить.

Проект серьёзный и должен быть качественным.

Креативность и дизайнерский подход приветствуется. 

Пример кальяна прикреплен.

6 лет назад
axelf90
Артур 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад