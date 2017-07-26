Сделать картинку моря из окна

Нужно сделать картинку бескрайнего уходящего за горизонт моря, чтобы вдали взгляд ничем не ограничивался, ни горами ни островами и т.д. Море должно быть видно из широко распахнутого окна. Картинка должна быть реалистичная, как живая, чтобы смотрелось как реально окно с видом на море и при этом быть красочной. В хорошем разрешении (будет печататься как постер), горизонтальная. Вот пример: http://www.stihi.ru/pics/2016/09/10/134.jpg только море должно быть спокойным. Стоимость и сроки?