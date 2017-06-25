Нужен вензель в кореле

Добрый день! Нужно от рисовать вензель в кореле, пример во вложении, сходство 100% не нужно, но должно быть либо похоже либо красиво. Внутри инициалы -одна заглавная буква. Исполнитель выберется исходя по критериям: срок и оплата.

Оплата эл. платеж -после исполнения. Передача -исходника в кореле в в виде кривых с одной толщиной линий (т.к. будет использоваться в разных масштабах, чтобы можно было редактировать)