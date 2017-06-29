Сделать картинку для поста с конкурсом

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок236 просмотров
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Нужно сделать картинку для соцсети, на которой написать текст, разместить лого, вставить скриншот с нужной информацией.

Вот пример картинки, которая нравится по стилю http://clip2net.com/s/3LE4IEn

6 лет назад
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$7
1 день
Спасибо Артему за работу. Делал все точно в срок, оперативно вносил правки (а их было немало), предлагал несколько вариантов выполнения задачи. Всем рекомендую и надеюсь, что еще поработаем над другими заданиями.
Всем рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение... С этим человеком действительно приятно работать.
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