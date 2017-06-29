Картинки упражнений

Нужно сделать картинку для соцсети, на которой написать текст, разместить лого, вставить скриншот с нужной информацией. Вот пример картинки, которая нравится по стилю http://clip2net.com/s/3LE4IEn
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Добрый час! Нужно нарисовать 10 картинок упражнений. Пример в прикрепленном файле. Пишите ваши цены и сроки выполнения работы.
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