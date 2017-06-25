Портрет по фотографии

Нужно придумать исоздать рамки для игры Под рамкамиподразумевается деление экрана, наподобии файла 1.png (этот файл к дизайну или стилю не имеет никакогоотношения, просто в нём иллюстрируется то, что имеется ввиду). Нужно сделать два варианта рамок. 1. Делениеэкрана на 6 ...