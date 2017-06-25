Портрет по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок253 просмотра
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Необходимо нарисовать (в эл.виде) портрет по фотографиям(практически в полный рост,до колена). Композицию и детали я объясню. По стилистике(мало ли,кто суеверный) - это портрет на памятник моему отцу,то есть необходим реалистичный рисунок. Жду предложений,мир...)

6 лет назад
guest_1498544377333
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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