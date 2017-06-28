Разработка серии принтов бренда одежды.

Добрый день! Нужно от рисовать вензель в кореле, пример во вложении, сходство 100% не нужно, но должно быть либо похоже либо красиво. Внутри инициалы -одна заглавная буква. Исполнитель выберется исходя по критериям: срок и оплата. Оплата ...