Нужны рисунки дома для сайта

Добрый час! Нужно нарисовать 10 картинок упражнений. Пример в прикрепленном файле. Пишите ваши цены и сроки выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для трех проектов домов сделать аналогичные рисунки в топ же количестве .
Вот пример https://drevdom.ru/sb-8-proektyi-srubov-ban-obshhey-ploshhadyu-25-3-m2-stroitelstvo/
-нужно для каждого дома 4 рисунка
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