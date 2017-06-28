Необходимо нарисовать иконки для сайта стоматологии. Образец в приложении. Цветовая гамма картинок синяя (голубая, бирюзовая). Всего для категорий: Лечение зубов Удаление зубов Детская стоматология Протезирование зубов Имплантация зубов Отбеливание зубов Лечение дёсен Исправление прикуса Диагностика Гигиена зубов и полости рта Лечение зубов по полису ОМС
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Создать красочную картинку для вк и ютуб.
Тема Летсплей
Так же нужен логотип
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