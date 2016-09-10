Нарисовать три рисунка.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт37 заявок338 просмотров
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См. вложение.  Требуется нарисовать три рисунка.

1. Пицца без двух кусочков

2. Кусочек пиццы

3. 2-й кусочек

6 лет назад
bench-bench
Щеглов 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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