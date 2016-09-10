Требуется Дизайнер- Визуализатор

Нужно сделать картинку бескрайнего уходящего за горизонт моря, чтобы вдали взгляд ничем не ограничивался, ни горами ни островами и т.д. Море должно быть видно из широко распахнутого окна. Картинка должна быть реалистичная, как живая, чтобы ...
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Задача нарисовать просто план помещения без точных размеров и сделать визуализацию. Помещение- ателье. Оплата обговаривается.
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