Надо нарисовать иллюстрацию на которой изображен план работ. Пример приложен. Печататься будет на листе A2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести эскиз в векторный рисунок.
Черно-белое фото пример, как должно получиться.
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