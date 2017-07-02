Нарисовать техническую иллюстрацию

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок242 просмотра
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Надо нарисовать иллюстрацию на которой изображен план работ. Пример приложен. Печататься будет на листе A2

6 лет назад
madbbb
44 годаЭстония
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
annades
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Анна очень оперативно работает и моментально вносит правки. Благодарю за работу.
Богдан - один с лучших заказчиков, так как правильно поставлена задача и временная оплата. Рекомендую!!! 100%!
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