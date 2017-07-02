Нарисовать техническую иллюстрацию

Нужно сделать картинку бескрайнего уходящего за горизонт моря, чтобы вдали взгляд ничем не ограничивался, ни горами ни островами и т.д. Море должно быть видно из широко распахнутого окна. Картинка должна быть реалистичная, как живая, чтобы ...