Нарисовать рекламный плакат.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок895 просмотров
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Смысл такой: нарисовать рекламный плакат автомобильной тематики, рекламирующий продукцию. Изучить описание продукта и визуализировать все свойства на плакате. Имеется примерное видение картины, так же есть конкурирующий, смысловой образец. Более детально и картинки, скину в лс. К работе только качественный и креативный подход !!! Предоплаты и т.д. даже не обсуждаю, не тратьте время !

6 лет назад
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
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