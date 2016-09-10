Смысл такой: нарисовать рекламный плакат автомобильной тематики, рекламирующий продукцию. Изучить описание продукта и визуализировать все свойства на плакате. Имеется примерное видение картины, так же есть конкурирующий, смысловой образец. Более детально и картинки, скину в лс. К работе только качественный и креативный подход !!! Предоплаты и т.д. даже не обсуждаю, не тратьте время !