2д арт для компьютерной игры

https://drive.google.com/folderview?id=0BxfZuUmb5U-Ia0lqbzBmYldCQ3M Файлы под номером 1 и 2 нужно совместить в одно изображение. Файлы под номером 7 и 8 нужно совместить в одно изображение. С ними идут .psd файлы, с которыми нужно работать. Основная задача сделать всё без потери ...
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Прорисовка 2д арта, кнопок с названиями, рамок, и юзер интерфейса для игры НА РИСУНКЕ 3 скрин.
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- за одну кнопку
- за арт с разрешением 1980х1080
- своё портфолию с вашей стилистикой.
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