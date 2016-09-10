Работа с изображениями

https://drive.google.com/folderview?id=0BxfZuUmb5U-Ia0lqbzBmYldCQ3M

Файлы под номером 1 и 2 нужно совместить в одно изображение.

Файлы под номером 7 и 8 нужно совместить в одно изображение.

С ними идут .psd файлы, с которыми нужно работать. Основная задача сделать всё без потери качества изображений.

В изображении на белом фоне нужно вырезать логотип с изображенных ножниц и наложить его на ножницы в прикрепленном изображении.