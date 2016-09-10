Отрисовать парк в кривых

Смысл такой: нарисовать рекламный плакат автомобильной тематики, рекламирующий продукцию. Изучить описание продукта и визуализировать все свойства на плакате. Имеется примерное видение картины, так же есть конкурирующий, смысловой образец. Более детально и картинки, скину в лс. ...
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нужно отрисовать небольшой парк, ориентируясь на 3D модель с google.maps
ссылка: https://www.google.cz/maps/@50.0705014,14.4536443,169m/data=!3m1!1e3?hl=ru
важны обе части: левая и правая узкая, + большое строение под правой частью
должны быть обозначены границы парка, дорожки, лавочки (подскажем), крупные деревья и кустарники, зеленая зона с травкой, все входы..
сориентируем по деталям, если будут вопросы..
присылайте портфолио - будем выбирать автора работ с подходящей под наше видение стилистикой
нам это нужно для карты пиратского квеста для детей и подростков, который будет проходить на этой территории
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