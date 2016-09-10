Отрисовать парк в кривых

нужно отрисовать небольшой парк, ориентируясь на 3D модель с google.maps

ссылка: https://www.google.cz/maps/@50.0705014,14.4536443,169m/data=!3m1!1e3?hl=ru

важны обе части: левая и правая узкая, + большое строение под правой частью

должны быть обозначены границы парка, дорожки, лавочки (подскажем), крупные деревья и кустарники, зеленая зона с травкой, все входы..

сориентируем по деталям, если будут вопросы..

присылайте портфолио - будем выбирать автора работ с подходящей под наше видение стилистикой

нам это нужно для карты пиратского квеста для детей и подростков, который будет проходить на этой территории