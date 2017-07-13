Разработать дизайн фигур

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки283 просмотра
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Нужно разработать дизайн Стильных ночников. Состоящие из 2 частей – животное + окружение. На первом этапе это различные коты и собаки на

луне. Образец – 2 фото готового ночника. Это концепт, который нужно довести до ума.  Другие картинки, из инета – просто пример стиля, необязат.  делать так. 

По дизайну нужно:

- Фигура животного отображает естественную вид и позу животного (как на фото), либо стилизованную.

- Фигура животного без агрессии, не злая, не пугающая.  Визуально вызывающая позитив.

Когда дизайн фигуры сделан – посмотрите и скажите честно себе - Вы сами хотите купить такой ночник, повесить его в комнате и видеть

постоянно? Если есть сомнения, фигура не годится.

Нужен дизайн сразу выбивающий эмоцию. Нестандартно. На чем сразу задерживается взгляд на витрине. Нужен изюм! Стиль! Нужна изюминка в каждой фигуре, что то, что будет вызывать желание купить себе. Не как оригинальный подарок кому-то, а в первую очередь – именно себе.

Тематичных линеек дизайна несколько, в каждой линейке по 10-15 различных фигур одной тематики. Оплата будет за каждую разработанную фигуру, переведенную в векторы по точным размерам.

Сейчас ищу дизайнера, с которым буду разрабатывать такие фигуры на постоянной основе. Работать буду с человеком, понимающим и умеющим

создавать ПРОДАЮЩИЕСЯ СТИЛЬНЫЕ вещи.

Тестовое задание – кот/кошка на луне. Присылайте свои варианты именно этого дизайна. Без вашего варианта диалога не будет в принципе.

6 лет назад
Novattor
Дмитрий 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Asovsea
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Специально не стал обращаться к людям с высокими рейтингами и конскими ценниками. Практика уже несколько раз показала, что цифры совершенно не соответствуют результату. С Катей очень комфортно работать. В моем проекте нужно было доработать дизайн. Видел, что-то не так в нем, не мог сказать что именно. Катя с первого раза внесла изменения сделав тот самый нужный дизайн. Она умеет видеть и создавать стиль. Она умеет не уставать от заказчика, когда какую-то мелкую деталь в дизайне нужно сделать/переделать по несколько раз. Ответственна, реагирует оперативно, делает качественно и сама задает уточняющие вопросы, что значительно ускоряет и облегчает работу. Респект! )
С Дмитрием очень приятно работать, задачи ставит четко, расписывая все по пунктам, в коммуникации очень вежлив, объясняет все необходимые детали, с удовольствием поработаем снова!
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