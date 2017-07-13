Разработать дизайн фигур

Нужно разработать дизайн Стильных ночников. Состоящие из 2 частей – животное + окружение. На первом этапе это различные коты и собаки на

луне. Образец – 2 фото готового ночника. Это концепт, который нужно довести до ума. Другие картинки, из инета – просто пример стиля, необязат. делать так.

По дизайну нужно:

- Фигура животного отображает естественную вид и позу животного (как на фото), либо стилизованную.

- Фигура животного без агрессии, не злая, не пугающая. Визуально вызывающая позитив.

Когда дизайн фигуры сделан – посмотрите и скажите честно себе - Вы сами хотите купить такой ночник, повесить его в комнате и видеть

постоянно? Если есть сомнения, фигура не годится.

Нужен дизайн сразу выбивающий эмоцию. Нестандартно. На чем сразу задерживается взгляд на витрине. Нужен изюм! Стиль! Нужна изюминка в каждой фигуре, что то, что будет вызывать желание купить себе. Не как оригинальный подарок кому-то, а в первую очередь – именно себе.

Тематичных линеек дизайна несколько, в каждой линейке по 10-15 различных фигур одной тематики. Оплата будет за каждую разработанную фигуру, переведенную в векторы по точным размерам.

Сейчас ищу дизайнера, с которым буду разрабатывать такие фигуры на постоянной основе. Работать буду с человеком, понимающим и умеющим

создавать ПРОДАЮЩИЕСЯ СТИЛЬНЫЕ вещи.