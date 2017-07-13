Разработать дизайн фигур

Нужен дизайн коробки, от вас нужен макет, что бы мы смогли отдать ее в печать. Размер нужен следующий высота 20 ширина 25 длина 35. Коробка нужна для детского конструктора. Картинки, которые необходимо использоваться для дизайна, находятся ...
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Нужно разработать дизайн Стильных ночников. Состоящие из 2 частей – животное + окружение. На первом этапе это различные коты и собаки на
луне. Образец – 2 фото готового ночника. Это концепт, который нужно довести до ума. Другие картинки, из инета – просто пример стиля, необязат. делать так.
По дизайну нужно:
- Фигура животного отображает естественную вид и позу животного (как на фото), либо стилизованную.
- Фигура животного без агрессии, не злая, не пугающая. Визуально вызывающая позитив.
Когда дизайн фигуры сделан – посмотрите и скажите честно себе - Вы сами хотите купить такой ночник, повесить его в комнате и видеть
постоянно? Если есть сомнения, фигура не годится.
Нужен дизайн сразу выбивающий эмоцию. Нестандартно. На чем сразу задерживается взгляд на витрине. Нужен изюм! Стиль! Нужна изюминка в каждой фигуре, что то, что будет вызывать желание купить себе. Не как оригинальный подарок кому-то, а в первую очередь – именно себе.
Тематичных линеек дизайна несколько, в каждой линейке по 10-15 различных фигур одной тематики. Оплата будет за каждую разработанную фигуру, переведенную в векторы по точным размерам.
Сейчас ищу дизайнера, с которым буду разрабатывать такие фигуры на постоянной основе. Работать буду с человеком, понимающим и умеющим
создавать ПРОДАЮЩИЕСЯ СТИЛЬНЫЕ вещи.
Тестовое задание – кот/кошка на луне. Присылайте свои варианты именно этого дизайна. Без вашего варианта диалога не будет в принципе.
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