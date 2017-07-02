Создать похожую работу

https://drive.google.com/folderview?id=0BxfZuUmb5U-Ia0lqbzBmYldCQ3M Файлы под номером 1 и 2 нужно совместить в одно изображение. Файлы под номером 7 и 8 нужно совместить в одно изображение. С ними идут .psd файлы, с которыми нужно работать. Основная задача сделать всё без потери ...