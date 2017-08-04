Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/adolka1/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/mister-shtamp-mr-stamp-2030357/]Пример работы [/url]Для сайта изготовление печатей и штампов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн коробки, от вас нужен макет, что бы мы смогли отдать ее в печать.
Размер нужен следующий высота 20 ширина 25 длина 35.
Коробка нужна для детского конструктора. Картинки, которые необходимо использоваться для дизайна, находятся во вложении . Там есть главная картинка которая должна быть на лицевой части коробки (так же на лицевую часто коробки нужно отобразить детали лесенкой, то есть деталь с 1 отверстием, затем с 2, 3, 4, 5, и 7 отверстиями, что бы было понятно из чего построена конструкция), а из других конструкций нужно сделать коллажи и поместить на боковые части коробки. Так же, во вложении вы найдете детали, их которых состоит конструктор, эти детали нужно так же поместить на коробку, что бы людям было понятно, что это за конструктор. На одной из боковых сторон коробки необходимо отобразить комплектность конструктора и иллюстрацию каждой детали (чертеж детали с размером во вложении) То есть, каждой детали по 50 штук, размер деталей указан на чертежах.
Конструкция коробки должна быть похожа на эту http://www.mister-pack.ru/site/uploaded/images/25/5/korob-mp-26.jpg
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