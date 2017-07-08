Нарисовать картинку.

Концепция проекта оказалась не простой и потребовала дополнительных затрат времени с моей стороны и со стороны Исполнителя. Результатом доволен. Спасибо вам, Анна. За старания, за идеи, за оперативность и приятное общение в процессе работы над проектом. :) Вы умница! Так держать!