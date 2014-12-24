Нарисовать простой баннер на зимнюю тематику (не новогоднюю а именно зимнюю) ну и диван какой нибудь мебель, что нибудь такое. Размер ширина 1000 высота 200. Расположить текст

"Мебельная фабрика "Виконт"

27-28 декабря

наши двери вновь открыты для покупателей"

Ширина 1000 это общая ширина но последние 300px примерно должны быть прозрачные - для понимания скину сайт где будет распологаться баннер.

Каких то чудес рисовать не надо цена 300р.