Нарисовать макет.

Необходимо создание (возможно поэтапное) 3-5 тематичсеких баннеров и 7-10 слайдов для слайдера на сайте-магащине телекоммуникационного оборудования. Срок реализации - до 10 января
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно исправить макет. Только на этом макете фото кофе устаревшие, много новых изображениий кофе на сайте http://www.mcdonalds.ru/mccafe
Текст до "Приходите и пробуйте" тот же.
Далее:
Мы ждем Вас ежедневно по адресу:
ул. Н. Ершова, д 1а
на первом этаже ГТРК "Корстон"
Телефон:
279-32-29
Время работы: 7:30 - 23:00
Зал: 7:00 - 00:00
Мы рады сообщить Вам, что ежедневно
с 12:00 до 13:00 и
с 18:00 до 19:00
в МакКафе проходит акция "Счастливый час"
при покупке десерта - чашечка капучино в подарок.
Также само название МакКафе в брошюре необходимо написать на русском языке и везде написать МакКафе слитно.
Макет нужен для печати А6 формата.
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