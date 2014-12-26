Нарисовать макет.

Добрый день! Нужно исправить макет. Только на этом макете фото кофе устаревшие, много новых изображениий кофе на сайте http://www.mcdonalds.ru/mccafe

Текст до "Приходите и пробуйте" тот же.

Далее:

Мы ждем Вас ежедневно по адресу:

ул. Н. Ершова, д 1а

на первом этаже ГТРК "Корстон"

Телефон:

279-32-29

Время работы: 7:30 - 23:00

Зал: 7:00 - 00:00

Мы рады сообщить Вам, что ежедневно

с 12:00 до 13:00 и

с 18:00 до 19:00

в МакКафе проходит акция "Счастливый час"

при покупке десерта - чашечка капучино в подарок.

Также само название МакКафе в брошюре необходимо написать на русском языке и везде написать МакКафе слитно.

Макет нужен для печати А6 формата.