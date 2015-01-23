Нужно создать анимационный баннер 200х300 размером до 200кб. Тематика букс, заработок в интернете. Нужно вставить такие слова: Новый долларовый букс Клики, письма, задания Ежедневные денежные бонусы Денежные бонусы для рекламодателей Получай достижения и зарабатывай больше Баннер нужен пока один, если ...
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Здравстсвуйте! Необходимо нарисовать анимированный баннер по тематике КРЕМ XXL POWER LIFE.
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