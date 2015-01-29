Нужно нарисовать баннер вот такой http://joxi.ru/EA4pGVxUw9a6Ab один в один только под стиль сайта http://victoriasecretshop.ru/

Баннер нужно нарисовать , что бы кнопки на баннере потом сверстали.Кнопку "Получить бонус" что бы потом можно было сверстать и поле для ввода e-mail

Информация на баннере будет "Вам повезло! Заберите подарок!" и ниже тоже самое "Мы дарим Вам 250 рублей на первый заказ! Введите Ваш email

Оплата за Баннер 200р.