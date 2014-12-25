Изменить существующий и сделать новый флеш баннеры

1. Немного изменить флеш баннер. Сейчас размещен на сайте мирный.рф (самый большой, Ланч Экспресс).

Нужно добавить пару рубрик (салаты и горячие закуски), добавить кадр «обновленное меню» (или где то указать это) и поставить ссылку http://мирный.рф/index.php?option=com_delivery&ite...

Исходник по ссылке https://www.sendspace.com/file/06duj1

2. Сделать флеш баннер

Размер — 195х343

Ориентация — вертикально

Компания занимается проектированием и монтажом быстровозводимых зданий: ангаров, складов, торговых комплексов, спортивных зданий. Необходимо отразить данные вещи. Лого в приложении (рар архив). Из координат на баннере только лого и тел.: +7 (391) 272–97–90. Ссылки не нужно.